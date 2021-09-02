شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: 75% من حصيلة قانون ركن السيارات توجه لصيانة الشوارع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه عند إصدار تشريعات تسعى لإصلاح هيكلى نواجه شرح القانون وطريقة عرضه، موضحا أنه ليس لدى أى مواطن مشكلة أن يدفع 10 جنيهات لكى يعود ويجد سيارته في أمان وكل الآراء المعارضة والمتفقة مع القانون نحن نتفق معها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، مساء الأربعاء، لأول مرة يكون هناك تشريع حصيلته أن تعود 75% منها إلى المحليات وستعود هذه الأموال إلى سفلتة الطرق الداخلية والشوارع وتطويرها، وتنظيف الأرصفة، والملف تراكمى ولابد من تدريب الناس تدريبا جيدا، وفكرة الترخيص لم تطبق وتم إيقافها.

وتابع: تحدثت مع الوزير وأخبرته بالتصورات ومثل هذه التشريعات لابد أن يكون هناك تدرج في التطبيق ونحن لا نجرب في الناس، نحن نذاكر بشكل جيد وعند التطبيق يتم التطبيق بشكل تدريجى، والدولة تسعى لمواجهة الآفات في مسائل تطوير العواصم.