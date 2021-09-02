موظفان بمنظمة ترامب يدليان بشهادتهما أمام هيئة محلفين كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

من المتوقع أن يدلي اثنان من موظفي منظمة ترامب بشهادتيهما أمام هيئة محلفين كبرى الأسبوع الجاري، حيث يسعى ممثلو الادعاء العام في مانهاتن للمضي قدمًا في تحقيقهم الجنائي في الشؤون التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن المصادر قولها إن ماثيو كالاماري جونيور، مدير الأمن في مؤسسة ترامب ونجل رئيس العمليات في الشركة، تلقى مذكرة استدعاء للإدلاء بشهادته الأسبوع الجاري.

وفحص ممثلو الادعاء شقة تسلمها كالاماري من منظمة ترامب وطريقة إدراجه لتلك الشقة في إقراره الضريبي، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أيضا أن يمثل جيفري ماكوني، وهو مسؤول مالي بارز في منظمة ترامب، أمام هيئة المحلفين الكبرى مرة أخرى الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر أن ماكوني، الذي أدلى بشهادته سابقا أمام هيئة المحلفين الكبرى قبل توجيه لوائح الاتهام إلى منظمة ترامب ومديرها المالي في وقت سابق من الصيف، أعد الإقرارات الضريبية الشخصية لماثيو كالاماري .