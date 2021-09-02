حركة "النهضة" تقر بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
اعترفت حركة النهضة التونسية الأربعاء بتحملها المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس، إلى جانب الأطراف الذين حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد خلال الفترة الماضية.
وذكر بيان لحركة النهضة التونسية الأربعاء عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الحركة تتجه إلى الإعلان عن تشكيل جديد للمكتب التنفيذي لها.
وأشارت إلى أنها تتفهم غضب الشارع ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة.