الإمارات تشارك بالقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في 9 سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية النمسا، خلال الفترة 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، يشارك خلالها في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، اللذين سيعقدان بمشاركة أكثر من 100 رئيس برلمان وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة، ويلتقي عدداً من كبار المسؤولين النمساويين ورؤساء البرلمانات.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وكل من سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويشارك معالي صقر غباش في مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي سيعقد على مدى يومي 7 و8 سبتمبر، بعنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض»، حيث يشارك كمتحدث رئيس في الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان «انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن: كيف يمكن تحقيق التوازن». كما يشارك معاليه مع رؤساء البرلمانات في مناقشة الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسيلقي كلمة في الجلسة التي تتناول موضوع «تتطلب مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها لوائح تنظيمية أقوى»، وتناقش موضوعات المؤتمر العناوين التالية، «تشكل الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد- 19 تحديات على قدرة عمل تعددية الأطراف لمصلحة الشعوب»، و«يتطلب تحقيق التنمية المستدامة المزيد من الاهتمام في رفاه الإنسان، والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي»، و«يشكل إلغاء القوانين التي تميز النساء والفتيات الطريق الوحيد نحو إنجاز المساواة بين الرجال والنساء».

ويتزامن مع الموضوعات العامة عقد حلقات نقاشية حول «نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الرجال والنساء»، وحول «التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على الديمقراطية»، وحول «التعافي بعد الجائحة: تحويل الاقتصاد لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة»، وحول «البرلمانات والحوكمة العالمية: جدول الأعمال غير المنجز».

ويستعرض الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الختامية تقارير مناقشات الموضوعات الرئيسية الخمسة، ويصدر الإعلان النهائي لأعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة خلال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب التي ستعقد يوم 9 سبتمبر بعنوان «البرلمانيون في الصدارة الاستراتيجية للمنع، ولبناء مسارات للسلام، ومستقبل أفضل لضحايا الإرهاب».

وتناقش القمة عدداً من القضايا على مدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: «الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب» التي ستركز على معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم، وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، والثانية بعنوان: «دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف وخطاب الكراهية»، وسيتم خلالها مناقشة التحديات والمنظورات البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات.