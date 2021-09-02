في ندوة لـ«تريندز».. خبراء: العالم مقبل على 50 عاماً من التطور السيبراني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ضمن نشاطاته وفعالياته المتنوعة، نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، بالتعاون مع «مؤسسة كونراد أديناور الألمانية» أمس الأول، ندوة عن بُعد بعنوان: «استراتيجيات تحقيق الأمن المستدام خلال الخمسين عاماً المقبلة».

شارك في الندوة، التي أدارها الدكتور ستيفن بلاكويل مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والمستشار العلمي بتريندز للبحوث والاستشارات، نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجال التحليل الاستراتيجي والأمني.

وأكد المشاركون في الندوة أن موضوع أمن الخليج العربي يحظى بأهمية منذ اكتشاف النفط في المنطقة قبل عدة عقود، وأن التحدي خلال الخمسين عاماً المقبلة هو كيفية تحديد مناطق الهشاشة في النظام الدولي التي يمكن أن تشكل تهديداً للدول والمجتمعات.

واستهل الندوة الدكتور ستيفن بلا كويل متطرقاً إلى محاور الندوة التي تناولت مصادر التهديد الأمني خلال نصف القرن المقبل، وهل ستتغير خريطة التهديدات الأمنية؟ واستراتيجيات الدول الكبرى للتعامل مع التحديات الأمنية المستقبلية.

عقب ذلك قدم ستيف سيرفارو، رئيس مجموعة العمل المعنية بالسلامة العامة باتحاد الصناعة الأمنية، ورقة عمل بعنوان «مصادر التهديد الأمني: كيف ستتغير خريطة التهديدات الأمنية؟»، تحدث فيها حول جوانب التقدم والتراجع والفوضى في مجالات الممارسات الأمنية، مثل الأمن السيبراني، والأمن الغذائي.

وقال إن هناك فاعلين سيئين وخبثاء حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إطلاق هجمات سيبرانية، مؤكداً أن العالم مقبل على 50 عاماً من التطور في المجال السيبراني، حيث سنرى زيادة في المركبات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة، إلى جانب ساحات المعارك التي ستدار بالذكاء الاصطناعي.