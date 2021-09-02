ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بين صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اكتشف 53 إصابة بفيروس كورونا بين أفراد وموظفي القوات الأمريكية وأسرهم في كوريا الجنوبية.

ووفقا للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تم تأكيد 40 من هذه الحالات في قاعدة في “أوسان” وقاعدة “بيونغ تيك” خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بينما ثبتت أيضا إصابة 13 جنديا وصلوا مؤخرا إلى كوريا الجنوبية بالفيروس.

وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا لا تعلن عن إحصاء يومي عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها تكشف بدلا من ذلك عن الحالات التي تم تجميعها على فترات غير منتظمة إلا أن ذلك الرقم يعد الأكبر الذي يتم الكشف عنه حتى الآن في إعلان واحد.