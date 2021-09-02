واشنطن: الوضع في إثيوبيا كارثي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن “الوضع الإنساني في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءا”، داعية إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن “الوضع الإنساني على الأرض في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق”.

وأشار إلى أن “الكارثة الإنسانية تؤثر على 5.2 مليون شخص”، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف الذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الحالي”.