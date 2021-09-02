شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إغلاق مدرسة بولاية «نورث كارولينا» بعد سماع إطلاق نار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مدرسة “ماونت تابور” الثانوية في نورث كارولينا بعد ورود أنباء عن إطلاق للنار داخل حرم المدرسة.

وطلبت الشرطة من أولياء الأمور عدم التوجه إلى المدرسة لأخذ أولادهم، وبدلاً من ذلك التوجه إلى مركز تسوق “هاريس تيتر” لاستلامهم.

وذكرت صحيفة “ونستون سالم جورنال” أن الإغلاق حدث بعد سماع طلقات متعددة في الحرم الجامعي من قبل طالبة كانت تتحدث على الهاتف مع شقيقتها.