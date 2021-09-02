مساعدات طبية سعودية جديدة إلى تونس لمجابهة كورونا

01 سبتمبر , 2021 تسلمت تونس اليوم الأربعاء دفعة جديدة من المعدات الطبية ومكثفات الأكسجين من السعودية في إطار مواصلة دعم جهودها في التصدي لجائحة كورونا.

وأعربت الرئاسة التونسية، على فيس بوك، عن شكرها "وامتنانها للسعودية على وقوفها الثابت مع تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، ومواصلة المدّ التضامني النبيل الذي سيعزز روابط الأخوة والتآزر بين الشعبين الشقيقين".

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