مصر تعلن التوجه إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة سنوياً من سينوفاك الصيني المضاد لكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعلنت القاهرة، الأربعاء، التوجه إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة سنوياً من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19 وفق وزيرة الصحة، هالة زايد.



وأضافت زايد للصحفيين أنّ مصر تكون بذلك "أكبر منتج للقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأوضحت أنه بموجب اتفاق مع الشركة الصينية المنتجة للقاح سينوفاك، سيتولى مصنعان في القاهرة الإنتاج، لافتة إلى أنّ "أكثر من 200 مليون جرعة سنوياً" سيتم إنتاجها في أحد المصنعين وهو ما سيغطي الاحتياجات المحلية وفقاً لها.

وأضافت أنّ "ثلاثة ملايين جرعة يومياً أي حوالي مليار جرعة سنوياً (سيتم إنتاجها) في المصنع الثاني"، ما سيتيح التصدير للدول الأفريقية لتغطية احتياجاتها من اللقاحات المضادة لكورونا.

وقالت هبة والي، رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) التي تقوم بالتصنيع: "حصلنا على تصريح من الهيئة المصرية للدواء وتم بالفعل توزيع مليون جرعة من اللقاح" في مصر.

وكان خبراء صينيون زاروا مصر في وقت سابق لتفقد التجهيزات والمواد المخصصة لإنتاج اللقاح في مصانع فاكسيرا.

ورسميا سجلت مصر 288441 إصابة بكوفيد من بينها 16736 حالة وفاة.

وفي هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 102 مليون نسمة، حصل 7،5 مليون مصري على جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لكورونا.