شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 200 أمريكي لا يزالون في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نيولاند، أنه لا يزال هناك 100 إلى 200 مواطن أمريكي موجودين في أفغانستان، بالإضافة إلى أفغان عملوا مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأولوية الآن لدى الحكومة الأمريكية هي إخراجهم.
وأفادت خلال الإيجاز الصحفي اليومي، أن وزير الخارجية الأمريكي واصل اتصالاته الدولية لتسهيل خروج الأمريكيين والأفغان من أفغانستان وإعادة فتح مطار كابُل، مبينة أن هذه الاتصالات ستتواصل في الأيام المقبلة.
وقالت: جهودنا لن تتوقف قبل خروج كل الأمريكيين والأفغان الذين يريدون الخروج من أفغانستان، والاتصالات معهم متواصلة وستتواصل طالما دعت الحاجة.