شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 200 أمريكي لا يزالون في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نيولاند، أنه لا يزال هناك 100 إلى ‏‏200 مواطن أمريكي موجودين في أفغانستان، بالإضافة إلى أفغان عملوا مع الولايات المتحدة، مشيرة ‏إلى أن الأولوية الآن لدى الحكومة الأمريكية هي إخراجهم.‏

وأفادت خلال الإيجاز الصحفي اليومي، أن وزير الخارجية الأمريكي واصل اتصالاته الدولية ‏لتسهيل خروج الأمريكيين والأفغان من أفغانستان وإعادة فتح مطار كابُل، مبينة أن هذه الاتصالات ‏ستتواصل في الأيام المقبلة.‏

وقالت: جهودنا لن تتوقف قبل خروج كل الأمريكيين والأفغان الذين يريدون الخروج من أفغانستان، ‏والاتصالات معهم متواصلة وستتواصل طالما دعت الحاجة.‏