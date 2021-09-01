تشكيل الحكومة يقترب من الإنتهاء.. «هبة الله رئيساً لحكومة طالبان»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، عن تولي زعيمها هبة الله أخوندزاده رئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة، مشيراً إلى أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة اكتملت تقريبا.

فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مقاتلين محليين بمواقع الاشتباكات أن المقاتلين التابعين لحركة طالبان يتقدمون في إقليم بنجشير.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية أن حركة "طالبان" أعلنت عن إحرازها تقدماً ميدانياً على حساب قوات "جبهة المقاومة الوطنية" في ولاية بنجشير.

ونقلت وكالة Pajhwok عن "طالبان" زعمها، اليوم الأربعاء، انتزاعها ست نقاط تفتيش من "جبهة المقاومة" في منطقة شتل داخل بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "باختر" الموالية لـ"طالبان"، نقلاً عن مسؤولين في الحركة قولها إن قواتها سيطرت على المنطقة المذكورة بالكامل، وقتلت 10 من عناصر المقاومة هناك.

يأتي ذلك فيما قالت قوات أحمد مسعود، الأربعاء، إن حركة طالبان هاجمت بنجشير، لكن القوات المحلية صدّتها، ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر طالبان، واعتقال 19 مسلحاً آخرين، فيما أعلن قيادي في طالبان فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير، ودعا السكان لإقناع المقاومة بالتفاوض للتوصل لسلام.

المواجهات بين قوات أحمد مسعود وطالبان هي الأعنف منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.