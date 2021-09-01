شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سيطرة طالبان .. دراسة ترصد أبرز العلميات الإرهابية المنفذة فى أفغانستان وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب ، أنه تأسس تنظيم القاعدة في الفترة الممتدة بين أغسطس 1988 وأواخر 1989، وهو تنظيم يدعو إلى الجهاد الدولي، ويقوم التنظيم بهجمات انتحارية وتفجيرات إرهابية تطال الأبرياء في مختلف أنحاء العالم، بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن تولى أيمن الظواهري زعامة التنظيم، تشمل أهداف القاعدة المعلنة إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية وإنشاء “خلافة إسلامية” جديدة، ورصدت الدراسة أبرز العلميات الإرهابية المنفذة في كل من أفغانستان وباكستان.

أفغانستان

اغتيال أحمد شاه مسعود في 09/09/2001 – ببلدة “خواجة بهاء الدين” بولاية تخار الشمالية قرب طاجيكستان

تفجير انتحاري في 08/03/2011- فيصل أباد.

هجوم على القنصلية الأمريكية في 13/09/2013 – هيرات

هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مقر لبعثة الشرطة الأوربية في 05/01/2015 – العاصمة كابول.

باكستان

قطع رأس دانيال بيرل وهو صحفي أمريكي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال ، في 01/02/2002 .

تفجير فندق ماريوت في 20/09/2008- اسلام اباد

سلسلة هجمات على القنصلية الأمريكية 05/04/2010- بيشاور

تفجير انتحاري مزدوج في ضريح عبد الله شاه غازي في 05/10/2010- كاراتشي.

قصف صاروخي في 19/01/ 2014 – بانو