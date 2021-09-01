مواقع التواصل والخلاف على البيتزا.. "عون" يكشف أسباب 34% من حالات الطلاق - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين، عن بعض الأسباب التي أدت إلى العديد من حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة في مصر.

قال المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه وفقًا لما جرى رصده من خلال مكاتب المأذونين الشرعيين، تقدر نسبة 34% من إجمالي حالات الطلاق في مصر، ناتجة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أسباب واهية من المفترض لا تذكر ولا تتفاقم بين الزوجين- بحسب قوله، لافتًا إلى انفصال زوجين بسبب الاختلاف على نوع بيتزا، وحالة أخرى بسبب رغبة الزوجة في المبيت عند والدتها ورفض الزوج ذلك، وحالة ثالثة بسبب رفض الزوجة تحضير كوب شاي لزوجها.

ووجه "عون" نصيحة لكل زوجين تفاقمت الأمور بينهم إلى حد الطلاق، وأسرهم، بضرورة العودة للقيم المصرية التي نشأ عليها آبائهم، وأصولهم، ومراجعة أحكام الدين المتعلقة بتلك المشاكل والخلافات الزوجية، جيدًا، وكذا الاستعانة برجال الدين في مثل تلك المسائل حرصًا على استمرار الحياة بين الزوجين وما ينتج عنها من ضحايا هم الأبناء.