إدانات دولية لجرائم الحوثي

«جريمة حرب».. هكذا وصف مجلس الوزراء السعودي الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي، مؤكدًا أن محاولتي الميليشيات المدعومة من إيران الاعتداء على المطار بطريقة ممنهجة ومتعمدة، نتج عن إحداهما إصابات وتضرر طائرة مدنية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية.

جاء ذلك في أعقاب إحباط قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن محاولة هجومين عدائيين بطائرتين مفخختين (مسيرتين) على مطار أبها الدولي، أسفرتا عن إصابة مواطن و 7 مقيمين إثر تناثر الشظايا من الطائرة الثانية.

في هذا الصدد، توالت العديد من الإدانات العربية والدولية للجريمة الحوثية.

الولايات المتحدة

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إدانة الولايات المتحدة بشدة لهجوم الحوثيين ‏الأخير، لافتًا إلى أنه، منذ بداية العام، تعرضت المملكة لأكثر من 240 هجومًا من ‏الحوثيين، الذين عرّضوا الشعب السعودي للخطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون ‏في المملكة العربية السعودية.

‏ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في ‏مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

بريطانيا

من جانبه، أدان السفير البريطاني لدى المملكة الهجوم الإرهابي، مؤكدًا وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة العربية السعودية باعتبارها شريكًا أمنيًا إستراتيجيًا.

انتهاك للقانون الدولي

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي، وجددت التأكيد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

عمل تخريبي

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، حيث قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية السعودية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

مصر

في الشأن ذاته، أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي، مؤكدة، في بيانٍ لوزارة الخارجية، موقف مصر الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد.

البحرين

وفي البحرين، أدانت وزارة الخارجية الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات الإرهابية.

الكويت

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية، واعتبرت أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يشكل ‏انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

مجلس وزراء داخلية العرب

أصدر بيانًا، أعرب خلاله عن الاستنكار الشديد والإدانة المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الميليشيات الحوثية، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وجريمة حرب توجب المساءلة، وملاحقة مرتكبيها، ودليلًا بارزًا على إمعان هذه الميليشيات في تجاوزاتها ونهجها العدائي المنتهك لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام.

جمهورية القمر المتحدة

في سياق متصل، أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة الاعتداء الإرهابي، مؤكدة، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تضمانها الكامل مع المملكة ضدّ كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.