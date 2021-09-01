وقادت روسيا طيلة الشهر الماضي مفاوضات، للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلا معارضا إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد. وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس»: «بدأ تنفيذ الاتفاق الأخير الأربعاء بدخول الشرطة العسكرية الروسية درعا البلد». ينص الاتفاق، وفق المرصد، على وضع قوات النظام 3 حواجز في «درعا البلد»، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون في البقاء بها أسلحتهم، في حين يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق برعاية روسية لإيقاف التصعيد في درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.