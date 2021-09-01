قوات الاحتلال تهدم منشآت زراعية

مع استمرار المطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقف الانتهاكات بحقهم من جانب الاحتلال الإسرائيلي، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث منشآت في قرية دوما جنوب نابلس. ونقلت مصادر فلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة زراعية تعود للمواطن فارس سلاودة في منطقة الرهية، وأخريين في منطقة العقدة شرق القرية، تعودان لمواطن من مدينة القدس.



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