بريطانيا تعتزم تقديم جرعة ثالثة من اللقاح لهذه الفئة

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم المملكة المتحدة أن تقدم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق والذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة بعد توصية من لجنة تقدم المشورة للحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة العامة في إنجلترا أنه يجب إعطاء الجرعات الإضافية للأشخاص المصابين بسرطان الدم، وفيروس نقص المناعة البشرية «إيدز» المتقدم، وعمليات زرع الأعضاء الحديثة وغيرهم ممن يعانون من تثبيط المناعة بشكل كبير في وقت الجرعة الأولى أو الثانية.

وقالت السلطات الصحية إن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين لا تزال تناقش الفوائد المحتملة للجرعات التعزيزية على نطاق أوسع من السكان وتنتظر المزيد من الأدلة لاتخاذ قرار.

وكتب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان منفصل: «نعلم أن الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم معرضين للإصابة بـ«كوفيد-19» بشكل خاص، قد تلقوا حماية أقل من الفيروس من خلال جرعتي اللقاح».

وأضاف أن هذه ليست بداية برنامج التعزيز الذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر بعد النصيحة النهائية من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين.