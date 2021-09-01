“الداخلية” الكويتية توضح: مصرع شاب خلال “اشتباك” مع رجل أمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ 12 ثانية

تتولى النيابة العامة الكويتية التحقيق في قضية وفاة شخص من جراء إطلاق عسكري النار عليه بتيماء.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، تفاصيل بشأن مقتل كويتي برصاص رجل أمن في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص من جراء إطلاق عسكري النار عليه بتيماء، وذلك “دفاعا عن نفسه، بعد التهجم عليه”.

وأوضحت الوزارة أن العسكري كان يؤدي واجبه بإيقاف مركبة تم الاشتباه بها، حيث عثر داخلها على مواد مخدرة وأدوات تعاطي.

وأضافت أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية.

من جهة أخرى نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عمن وصفته بمصدر أمني مزيدا من تفاصيل الواقعة، حيث كان “رجلان من الأمن العام ينظمان نقطة تفتيش فجرا، حيث شاهدا مركبة تهرب عكس السير”.