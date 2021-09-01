غانتس: حادث مقتل الجندي على حدود غزة له ما بعده

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، اليوم الأربعاء، “الجنود الإسرائيليون لديهم التعليمات الكاملة ب فتح النار وتحييد أي شخص يشكل خطر عليهم”.

وأشار غانتس خلال احتفال تنصيب قائد جديد للبحرية الإسرائيلية، إلى مقتل جندي بعد إصابته بجروح خطيرة على حدود غزة قبل نحو أسبوع ونصف.

وأضاف “الجنود الإسرائيليون لديهم الأوامر لتحييد واحباط أي شخص لديه النية لعمل أي شيء وهم يتمتعون بكل حرية”.

وتابع “لكن تعليمات فتح النار تحددها القيادة العسكرية فقط، وفق القانون وحسب الحاجة العملياتية، وسيبقى الأمر كذلك”.

وقال الوزير “أثق في رئيس الأركان أفيف كوخافي وكل من سيعرف كيفية استخلاص الدروس اللازمة بأعمق الطرق وأكثرها شفافية من جميع الجوانب”.

واعتبر غانتس ان “حادث مقتل الجندي على حدود غزة له ما بعده فيما يتعلق بأوامر اطلاق النار على المتظاهرين”.