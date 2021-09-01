كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:25 مساءً - تشهد مناطق عدة حول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، جراء ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض بمزيد من الكوارث الطبيعية.

ورصد موقع دولي متخصص في درجات الحرارة 15 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إذ اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة فوق الصفر.

موقع eldoradoweather نشر قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إذ تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.

2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.

3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.

4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.

5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.

6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.

7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.

8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.

9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.

10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.

11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.

12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.

13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.

14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.

15 الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت بالتزامن مع سلسلة الكوارث التي تضرب أنحاء العالم والتغيرات المناخية غير مسبوقة، من الحرائق الهائلة التي اندلعت في أسيا وشمال إفريقيا وصولاً إلى أوروبا وأميركا الشمالية، ناهيك عن الفيضانات التي اجتاحت أوروبا.

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بالتزامن مع صدور تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن “الاحترار العالمي بات يؤثر على كل منطقة على وجه الأرض، وأصبحت العديد من التغييرات لا رجعة فيها، ونحن في خطر وشيك من الوصول (لارتفاع درجة الحرارة بمعدل) 1.5 درجة في المدى القريب (لم يحدد)”، محذراً من ” تزايد كوارث الطقس المتطرف والمناخ من حيث تواترها وشدتها”.