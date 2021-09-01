في مقدمتها الإمارات.. واشنطن توجه الشكر للدول التي قدمت مساعدات في عملية الإجلاء من أفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

وجهت واشنطن، الإثنين، الشكر إلى الدول الشريكة والحليفة التي قدمت مساعدات في عملية الإجلاء من أفغانستان، وفي مقدمتها الإمارات والبحرين والكويت.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "ممتنون للدول الشريكة والحليفة التي قدمت مساعدات جليلة لعملية الإجلاء من أفغانستان ومنها الإمارات والبحرين والكويت".

وتابعت "نبحث كل الخيارات والطرق الممكنة لمواصلة مساعدة الأمريكيين والمقيمين الدائمين المتواجدين في أفغانستان على مغادرة البلاد".

وأضافت "سنواصل الحفاظ على اتصالاتنا مع حركة طالبان لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا".

ومضت قائلة "المجتمع الدولي لن يقبل حركة طالبان كحكومة لأفغانستان إذا عادت إلى ممارساتها القديمة المتشددة".

ومنذ اللحظة الأولى لسقوط حكومة أفغانستان، سارعت الإمارات إلى إعلان استعدادها للمساهمة في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، وهو ما باشرته فورا بلا تأخير أو تسويف.

وعلى مدى الأيام الماضية واصلت إجلاء آلاف الدبلوماسيين الأجانب، والمواطنين الأفغان الذين عملوا معهم، وأولئك الذين رغبوا في مغادرة البلاد للظروف الصعبة في كابول، بعد سقوطها في قبضة طالبان.

كما دشن جسر جوي من كابول إلى مطارات الإمارات، لتفتح أذرعها لطائرات عديدة من دول العالم أجمع، لإجلاء الأجانب والأفغان، عبر مطار حامد كارزاي؛ الذي اجتاحته خلال أيام حشود تريد الفرار من البلاد.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية في جهود الإجلاء من أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية للتيسير على كافة الأطراف في ظل تلك الظروف، فاستقبلت مئات الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات، والعاملين بالمنظمات غير الحكومية، القادمين على متن طائرات الإجلاء.