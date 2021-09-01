لو لم يتم إيقاف هذه الحافلة لكان من الممكن شن هجوم في المطار .. الكونجرس يشيد بإحباط طالبان عملية تفجير ضخمة في كابول

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت شبكة NBC إن حركة "طالبان" أحبطت عددا من الهجمات المفترضة خلال عملية الإجلاء الأمريكية من العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت الشبكة أمس الثلاثاء بأن "طالبان" أوقفت قبل أقل من 24 ساعة من انتهاء عملية الإجلاء حافلة كانت في طريقها إلى مطار كابل بسبب شبهات بأن اثنين من ركابها انتحاريان.

ونقلت الشبكة عن مواطن أمريكي كان على متن الحافلة وشخصين آخرين مطلعين على قولهم إن عناصر "طالبان" أوقفوها في محطة ضخ على مقربة من المطار وطالبوا جميع الركاب بالخروج منها، بدعوى أن هناك مخاوف من وجود متفجرات وانتحاريين مفترضين اثنين فيها.

وأشار التقرير إلى أن المواطن الأمريكي وست بنات له اختبؤوا في خندق للصرف الصحي ولم يغادروه قبل أن يعطي عناصر "طالبان" لهم الضوء الأخضر.

ونقلت NBC عن مساعد بارز في الكونغرس الأمريكي مطلع على الموضوع إشادته بفعالية عناصر "طالبان"، قائلا: "لو لم يتم إيقاف هذه الحافلة لكان من الممكن شن هجوم في المطار كان من شأنه أن يؤدي إلى سقوط ضحايا خاصة بين الأمريكيين".

وأكد ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في البنتاغون للشبكة أن مستوى التعاون والتنسيق بين الجيش الأمريكي و"طالبان" خلال عملية الإجلاء خرج بشكل ملموس عن الأطر المعلنة رسميا من قبل البنتاغون، بما يشمل نقل الحركة مواطنين أمريكيين إلى المطار عبر نقاط تفتيش وإخلاء شوارع لمنحهم ممرا آمنا، وحتى نقل حقائبهم إلى بوابات المطار.

وأقر المسؤولون بأن "طالبان" ربما أحبطت أكثر من هجوم خلال عملية الإجلاء الأمريكية، على الرغم من أنهم لم يكونوا على دراية بشأن حادثة الحافلة.