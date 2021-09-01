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تعرف على الطقس المتوقع غداً الخميس في الإمارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً إلى مغبر أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

 

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 20:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 17:37، والمد الثاني عند الساعة 08:05، والجزر الاول عند الساعة 12:46، والجزر الثاني عند الساعة 00:55.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 43 30 65 15

 

دبي 42 31 60 15

 

الشارقة 42 28 70 15

 

عجمان 41 31 80 15

 

أم القيوين 41 28 75 15

 

رأس الخيمة 41 31 75 15

 

الفجيرة 35 30 80 30

 

العين 42 29 55 15

 

ليوا 43 29 60 10

 

الرويس 42 29 85 15

 

السلع 42 31 80 15

 

دلما 39 34 80 25

 

طنب الكبرى 41 30 80 25

 

طنب الصغرى 41 30 80 25

 

أبو موسى 41 31 80 25

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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