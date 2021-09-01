صعود أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات مساء اليوم

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

صعدت أسعار الذهب في العراق، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، وسط استقرار لأسعار المعدن النفيس عالميا.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق العراقية اليوم الأربعاء، إلى 85.352 ألف دينار (58.35 دولار)، فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 74.685 ألف دينار (51.06 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 64.015 دينارا (43.76 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.789 ألف دينار (34.04 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 42.676 ألف دينار ( 29.17 دولار).

وصعد سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، اليوم الأربعاء، إلى 2.654 مليون دينار (1815 دولارا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 597.478 ألف دينار (408.44 دولار).

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب مستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء دلائل بشأن التوقيت المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءاته التحفيزية بسبب الجائحة.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1815.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن النفيس في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ولكنه يحوم قرب أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 750 ألفا.

والتعافي القوي لسوق العمل شرط مسبق مهم لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشان تقليص إجراءات التحفيز.

وفي الأسبوع الماضي، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة جاكسون هول بأن تقليص التحفيز قد يبدأ هذا العام ولكن المجلس سيتوخى الحذر في قراره بشأن رفع أسعار الفائدة.

وساهمت تعليقاته التي لا تميل إلى التشديد النقدي في صعود الذهب 1.4%.