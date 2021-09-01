المنظمة العالميّة للأرصاد الجويّة: ارتفاع عدد الكوارث الطبيعيّة مرتبط بتغيّر المناخ

01 سبتمبر , 2021

ارتفع عدد الكوارث المتعلقة بالطقس القاسي أو المرتبطة بالمناخ بشكل كبير منذ عام 1970، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة العالميّة للأرصاد الجويّة اليوم الأربعاء.

وفي العقد من عام 2000 إلى 2009، بلغ العدد خمسة أضعاف ما كان عليه في السبعينيات، وفقاً للتقرير.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الكوارث الطبيعيّة المرتبطة بالطقس انخفض بشكل طفيف خلال العقد التالي لذلك من عام 2010 إلى 2019.

وتوفي أكثر من مليوني شخص جراء ما يقرب من 11 ألف كارثة طبيعية وقعت من عام 1970 إلى 2019، وتباينت الكوارث ما بين العواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحرارة الشديدة.

ولم يتضمن تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كوارث مثل الزلازل أو الانفجارات البركانية.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ فترة طويلة من أن مثل هذه الكوارث الطبيعية أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ، ودعت إلى تطوير أنظمة للإنذار المبكر.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد قتلى هذه الكوارث بشكل كبير نتيجة التحذيرات المبكرة والجيدة من اقتراب العواصف. فبينما كان هناك أكثر من 55 ألف حالة وفاة خلال السبعينيات، انخفض العدد إلى 18 ألفا و500 حالة وفاة في العقد من 2010 إلى 2019.