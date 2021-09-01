محامي بريتني سبيرز يكشف أنّ والدها يبتزّها بمليوني دولار

01 سبتمبر , 2021

قال محامي المغنية الأميركية الشهيرة بريتني سبيرز إنّه ينبغي لوالدها أن يتخلّى على الفور عن دوره كوصي على شؤونها.

واتهم ماثيو روزينجارت، محامي نجمة البوب، والدها جيمي سبيرز بمحاولة رهن تخليه عن الدور الذي يضطلع به منذ 13 عاما بدفع نحو مليوني دولار أتعابا لمحاميه وخبراء يتعاملون مع وسائل الإعلام.

وقال روزينجارب في محكمة لوس انجليس العليا يوم الاثنين "بريتني سبيرز لن تخضع للابتزاز".

وأضاف "محاولة السيد سبيرز السافرة مقايضة التخلي عن دوره بالحصول على نحو مليوني دولار، علاوة على الملايين التي جناها بالفعل هو ومعاونوه من ثروة السيدة سبيرز لن تُكلل بالنجاح".

وكان جيمي سبيرز أعلن، وللمرة الأولى، هذا الشهر أنه سيتخلى عن السيطرة على ثروة ابنته البالغة 60 مليون دولار، لأنه لا يعتقد بأن معركة علنية بشأن الوصاية ستكون في صالحها.

لكنه لم يحدد موعداً لذلك وقال إنه يريد أولاً الحصول على أتعاب محاميه الذين وافقت عليهم المحكمة. وتدفع بريتني بموجب قواعد الوصاية جميع التكاليف التي تتحملها هي والآخرين.

وقال روزينجارت في بيان "بعد أن أقر السيد سبيرز أخيراً بأنّ وصايته يجب أن تنتهي، فإنه ملزم بالتخلي عنها دون شروط ودون السعي لانتزاع أي شيء آخر من ابنته. وفي الواقع، ينبغي للسيد سبيرز التنحي (عن دوره) الآن وإذا لم يفعل، فلا بد لهذه المحكمة أن تعلق دوره في 29 سبتمبر".

ويتحكم جيمي سبيرز في شؤون ابنته منذ معاناتها من مشكلة نفسية عام 2008. وتسعى نجمة البوب منذ شهور للتخلص من وصاية والدها عليها وترفض الغناء مجددا ما دام قائما على شؤونها.

ودأب جيمي سبيرز على القول إنه لم يتصرف إلا في صالح ابنته، ولإعادة بناء مواردها المالية وحمايتها ممن يحاولون استغلالها.