النفط تعلن الاتفاق على ضخ 'الزيادة التدريجية' بدءاً من تشرين الاول

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الاربعاء، عن الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية اعتباراً من تشرين الاول، مؤكداً دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي لاستقرار السوق النفطية.

وقال اسماعيل بعد انتهاء اجتماع (اوبك +)، إن "اتفاقات خفض الانتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد ادت الى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد 19".

وأضاف ان "السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة "اوبك" والدول الاعضاء من اجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب"، معبراً عن امله في "استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة ، والعمل على ذلك من قبل الجميع".

واشار وزير النفط الى "الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية التي تقدر (400 الف برميل) باليوم اعتباراً من شهر تشرين الاول - اكتوبر 2021"، مؤكداً على "دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي الى استقرار السوق النفطية".

واعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلاس، اليوم الأربعاء، موافقتها على الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية عبر زيادته تدريجياً وبشكل شهري.