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حصيلة وفيات لم تسجل منذ آذار الماضي في دولة أوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت بريطانيا عن تسجيل 207 وفيات جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في معدل يومي كان الأعلى في البلاد منذ التاسع من مارس/آذار الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم سجيل 35693 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 132742، فيما عدد الإصابات 6825074.


وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 32181 إصابة بالفيروس.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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