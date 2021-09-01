انت الان تتابع خبر حصيلة وفيات لم تسجل منذ آذار الماضي في دولة أوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت بريطانيا عن تسجيل 207 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في معدل يومي كان الأعلى في البلاد منذ التاسع من مارس/آذار الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم سجيل 35693 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 132742، فيما عدد الإصابات 6825074.
وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 32181 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 132742، فيما عدد الإصابات 6825074.
وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 32181 إصابة بالفيروس.