جدول امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات ستنطلق يوم (السبت 2 تشرين الأول 2021) وتستمر لغاية الـ11 من الشهر ذاته".

وبينت، أن "الامتحانات ستبدأ الساعة السابعة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب".



أدناه الجدول: