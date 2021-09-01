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انت الان تتابع خبر التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني لفئتين من الدراسة الابتدائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية (العربية والكردية) الخارجيون ومحو الأمية فقط، للعام الدراسي 2020 – 2021.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 15 أيلول 2021) وتستمر لغاية الـ20من الشهر ذاته".
وأوضحت، أن "الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب".
أدناه الجدول:
وأوضحت، أن "الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب".
أدناه الجدول: