التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني لفئتين من الدراسة الابتدائية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 15 أيلول 2021) وتستمر لغاية الـ20من الشهر ذاته".

وأوضحت، أن "الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب".



أدناه الجدول: