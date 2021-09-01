مسلحون يخطفون أكثر من 70 طالبا شمالي نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة النيجيرية، إن مسلحين خطفوا أكثر من 70 طالبا من مدرسة ثانوية، في أحدث عملية استهدفت مدارس بالبلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية في بيان، إن المهاجمين اقتحموا صباحا المدرسة الثانوية قرب مارادون بولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا وخطفوا 73 طالبا.



وفي منتصف أغسطس/آب، قتل ثلاثة أشخاص وخطف 15 طالبا من كلية زراعية في ولاية زمفارا (شمال غرب)، خلال هجوم شنته إحدى هذه الجماعات>

وفي يوليو/ تموز خطف 121 طالبًا من مدرسة معمدانية في ولاية كادونا المجاورة.

وبالإضافة إلى هذه العصابات المدججة بالسلاح، تواجه القوات النيجيرية أيضًا تمردًا إرهابيا منذ 12 عامًا في شمال شرق البلاد والانفصاليين في جنوب شرقه.

وتزرع عصابات إجرامية مدججة بالسلاح الرعب في شمال ووسط نيجيريا منذ سنوات، وتنفذ عمليات خطف جماعي في المدارس والجامعات، وبحسب الأمم المتحدة، تم اختطاف ألف تلميذ من المدارس منذ بداية العام.



وتم الإفراج عن معظمهم من خلال مفاوضات أو دفع فدية، لكن مئات التلاميذ والطلاب لا يزالون في أيدي خاطفيهم.

