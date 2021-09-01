عبر شبكة يقودها مسؤولون.. إحباط مخطط لتزوير انتخابات العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن إحباط مخطط لتزوير الانتخابات عبر شبكة يقودها مسؤولون.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ عملية استباقية أحبطت مخططا لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي المفوضية".

وأضاف البيان أن "المخطط بهدف لإثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية"، مشيرا إلى أن أحد تلك المواقع حاول "الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي أن "بعض وسائل الإعلام وتحديدا التابعة إلى بعض القوى السياسية رددت هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزا سافرا على القانون والمبادئ المهنية"، متوعداً بتقديم "المتورطين" في القضية إلى العدالة".

وتابع أن التحقيقات قادت إلى "شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات".

وأكد البيان "استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها".

ويستعد العراق للانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراءها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط تأكيدات حكومية بتوفير البيئة المناسبة والأجواء الملائمة لتحقيق النزاهة والشفافية.