شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا.. تسجيل 790 وفاة و 18368 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 790 حالة وفاة و18368إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس "17813 إصابة و 795 حالة وفاة" .



وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ستة ملايين و 937 ألفا و 333إصابة ، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 184ألفا و 14حالة وفاة، كما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 ملايين و199 ألفا و 379شخصا .