هجوم على قاعدة أمريكية في دير الزور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي تعرضت لهجوم بالقذائف مساء أمس الأول.

وأفادت بأنه تم «استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي بقذيفتين صاروخيتين ولم يتم التأكد مما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال».

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات أمريكية في أجواء المنطقة.

وبحسب سانا، تعرضت قواعد للولايات المتحدة في حقلي العمر النفطي وكونيكو لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الماضي «وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها».