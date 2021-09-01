استسلام الآلاف من بوكوحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش النيجيري استسلام ثلاثة آلاف شخص في الأشهر الأخيرة، بينهم مئات من عناصر»بوكوحرام» الإرهابية، وآخرون يعيشون في ظل حكم جماعات مشابهة. وأفاد مسؤول في الجيش النيجيري بأن عمليات الاستسلام تؤكد النجاح في مواجهة العناصر في النزاع المستمر.



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