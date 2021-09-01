الأردن يعيد فتح المدارس وجميع القطاعات

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وتتضمن المرحلة الثالثة عودة التعليم الوجاهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس، ورياض الأطفال، وجميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقتها التشغيلية باستثناء صالات الأفراح والمهرجانات والمؤتمرات، شريطة مرور شهر على تلقي الكوادر للجرعة الأولى من لقاح كورونا، والالتزام بالتدابير الصحية المعتمدة.
وتتضمن استئناف وسائل النقل العام عملها بسعة مقعدية بنسبة 100%، شريطة مرور شهر على تلقي السائق الجرعة الأولى من اللقاح، والالتزام بالتدابير الصحية.
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