القبض على إرهابي نقل أسلحة في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الأمن العراقية القبض على شخص متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومسؤول عن نقل الأسلحة والعتاد للدواعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين العراقيتين. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن الشخص المذكور مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وأنه اعترف أثناء التحقيق بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وعمله مع المفارز والسيطرة الإرهابية على استهداف منتسبي الأجهزة الأمنية، ومشاركته في هجومين مع إرهابيين آخرين على القطاعات الماسكة لمصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين.



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