شكرا لقرائتكم خبر عون: تشكيل الحكومة اللبنانية قطع شوطا كبيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا وأن الكثير من العقبات قد ذللت، معربا عن أمله في أن تشكل الحكومة هذا الأسبوع.

وقال عون، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا وفد مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في المجلس السيناتور كريس مورفي، «إن من أبرز المهمات المطلوبة منها إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من أحداث تراكمت فوق بعضها البعض وأدت إلى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهنا».

وأكد أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في ربيع 2022، وسنسهر على أن تتم في أجواء من الحرية والنزاهة؛ لأن الحياة الديمقراطية تستوجب تجديدا في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحتاج إليه الحياة السياسية في لبنان الذي ينتقل من مرحلة إلى أخرى بعد سلسلة إخفاقات حصلت منذ عام 1990 وحتى اليوم.

وشدد على التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد، معتبرا أن إجراء التدقيق المالي الجنائي الذي أوكل إلى شركة « الفاريز ومارسال» هو من أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى العزم في معالجة نقاط الضعف في النظام الاقتصادي اللبناني، لافتا إلى الحاجة الراهنة لمساعدات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، إضافة إلى استمرار دعم الجيش الذي تؤمنه مشكورة الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك ستكون لإعادة إعمار لبنان حصة كبيرة في اهتمامات الحكومة العتيدة، تعزيزا للاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى انعكاس تراكم الأحداث على لبنان بدءا من الحرب السورية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية مع نزوح مليون و850 ألف سوري إلى إقفال المعابر وتوقف حركة التصدير عبر البر وصولا إلى الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.