شكرا لقرائتكم خبر التحالف يدمر منصة صواريخ و3 مسيرات حوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد التحالف العربي لدعم الشرعية بقوة على العدوان الحوثي على مطار أبها، ودمر منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء، استخدمت لإطلاق المسيرتين اللتين اعتدتا على المطار أمس الأول.

وأعلنت قيادة التحالف أن قواتها اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، وأشار إلى تصعيد عدائي من ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين، وقال «نتخذ وننفذ إجراءات عملية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

ونشر التحالف لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي، بعدما تصدت الدفاعات السعودية إلى المسيرتين.

وأدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الرياض بشدة، الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على مدينة أبها ومطارها الدولي، وأشارت أن هذا الهجوم الذي وصفته بـ «الفظيع»، هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن، ودعت البعثة، الحوثيين إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وأكدت أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها».

من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، «إن استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بهجومين منفصلين باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين «مصنعتين في إيران» جريمة حرب».

وأوضح أن الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد مضي ميليشيات الحوثي في التصعيد العسكري بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، ومساعيها تقويضها جهود التهدئة، وموقفها الحقيقي من دعوات السلام‏. وأشار الإرياني إلى أن الهجوم الغادر الذي أسفر عن وقوع 8 إصابات بين المدنيين وتضرر طائرة مدنية وعرض حياة الآلاف من رواد المطار المدني من مختلف الجنسيات للخطر، يؤكد أن ميليشيات الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن»القاعدة وداعش»، وأن لا خيار سوى الحسم العسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة‏.

إلى ذلك أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران غرب مأرب، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، وأن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها. وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش استعادوا طقمين تابعين للميليشيات بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة».

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