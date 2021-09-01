شكرا لقرائتكم خبر تفكيك خلية إرهابية على حدود كردستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن الموقع الإعلامي لفيلق بيت المقدس بمحافظة كردستان القول «إن حرس الحدود التابع للفيلق اشتبك يوم الخميس الماضي مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو آباد التابعة لمحافظة كردستان، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة، وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المعدات والذخيرة».
ولفتت الوكالة إلى أن المجموعة «كانت قد تسللت إلى داخل البلاد من حدود إقليم كردستان العراق بقصد التخريب».
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك خلية إرهابية على حدود كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.