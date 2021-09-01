ليبيا.. سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للرئاسة.. ومجلس النواب يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سيف الإسلام القذافي، اليوم الأربعاء، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

ونقل موقع "بوابة افريقيا الإخبارية" الليبية عن مصدر له قوله إن إعلان سيف الإسلام القذافي يتزامن مع الذكرى 52 لـ"ثورة الفاتح من سبتمبر" بقيادة والده الراحل العقيد معمر القذافي.

وأشار المصدر إلى أن سيف الإسلام سيعلن عن قراره رسمياً في وقت لاحق.

من جانبه، علّق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، على أنباء ترشح سيفالإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

وقال بليحق، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، إنه يحق لسيف الإسلام الترشح للانتخابات المقبلة إن انطبقت عليه الشروط.

وأشار المتحدث إلى أنه لا مبرر لتأجيل الانتخابات، مشدداً على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

ولفت بليحق إلى أن هناك أطرافاً "تحول عرقلة إجراء الانتخابات"، مؤكداً أن لأي مواطن ليبي الحق بالترشح للانتخابات.

وفي وقت سابق، ألمح سيف الإسلام القذافي إلى إمكانية عودته إلى الحياة السياسية، وذلك في أول مقابلة مصورة منذ اعتقاله قبل 10 أعوام، ظهرت فيها ملامحه متغيرة بشكل كبير.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مجموعة من المسلحين اعترضوا موكباً صغيراً قرب مدينة أوباري الليبية متجها إلى النيجر، وعثروا فيه على رجل أصلع شاب تغطي الضمادات يده اليمني، واكتشفوا أنه سيف الإسلام.

ولأنه كان مطلوبا أيضا للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتُبر سيف الإسلام القذافي رهينة ثمينة، وظل لديهم حتى بعد انتخابات عام 2012، قبل أن يطلقوا سراحه بعد التطورات المتسارعة في ليبيا، وهو الآن ينوي المشاركة في انتخابات الرئاسة، لكن أحدا لا يعرف مكانه، بحسب الصحيفة.

وصرح سيف الإسلام بأن المقاتلين الذين اعتقلوه قبل عشر سنوات قد تحرّروا من وهم الثورة وأدركوا في نهاية المطاف أنه قد يكون حليفًا قويًّا لهم.