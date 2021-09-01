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نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يشارك فى لقاء السفير الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، في لقاء السفير الأمريكي جوناثان كوهين وكبيرة موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مارجريت دوجرتي، حيث تم استقبال الوفد الأمريكي في مقر مجلس النواب المصري  بحضور النائب  طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى البرلماني وضرورة استمرار الحوار في كافة الملفات التي تهم الجانبين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والدور المصري الكبير في ذلك، ودور مصر في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك أهمية تبادل الزيارات بين نواب البرلمان في مصر وأمريكا لمزيد من الحوار والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ومن بينها مجال حقوق الإنسان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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