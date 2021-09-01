98.7% نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.7%، إذ تقدم للامتحان 20850 طالبًا وطالبة، نجح منهم 19400، لتصل نسبة النجاح للإعدادية في الدورين الأول والثاني 99.3%.

من جانبه، قال إسلام عبدالفتاح، مدير شئون الطلبة والامتحانات بتعليم القليوبية، إنه تقرر فتح باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظة، اعتبارًا من الأحد 5 سبتمبر الجاري، لإدارات بنها وكفر شكر، وقها، والاثنين 6 سبتمبر لإدارات الخصوص والخانكة والعبور، والثلاثاء 7 سبتمبر لإدارات غرب وشرق شبرا الخيمة، والأربعاء 8 سبتمبر لإدارات قليوب والقناطر الخيرية، والخميس 9 سبتمبر لإدارات شبين القناطر وطوخ، والأحد والاثنين 12 و13 سبتمبر للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة.

وأضاف، أن لجنة النظام والمراقبة تحدد يوم اطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وترسل نتيجة كشوف التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط، ويجري حضور ولي الأمر ومعه البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على ورقة الإجابةن على أن يجري تقديم التظلمات بمدرسة هدى شعراوي الابتدائية بجوار مدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية.

وأوضح "عبدالفتاح" أنه يمكن الحصول على النتيجة من الرابط: https://natiga.qalubiaedu.org/