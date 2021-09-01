"خنقه بحبل".. استمرار حبس المتهم بقتل "طفل أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل طفل بمركز أطفيح لسرقة توك توك خاص به 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

ويواجه المتهم اتهامات الخطف والسرقة والقتل العمد، كما يواجه باقى المتهمين تهم إخفاء مسروقات.

جاء ذلك فى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (طالب "سن 11" - مقيم بدائرة المركز) ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل، وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة "التوك توك".

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوك توك" صحبة المجني عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى صولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك "، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئ النية" (مبيض محارة، مزارع - مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم). بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.