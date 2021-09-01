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ضبط عصابة السطو المسلح وسرقة الدراجات النارية في دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في السطو المسلح وسرقة الدراجات النارية، بنطاق مركز دمياط.

وكشفت التحريات عن تورط أفراد التشكيل العصابي في السطو المسلح وسرقة الدراجات النارية، بمحيط طريق ترعة السلام، وجرى إعداد الأكمنة وضبط المتورطين وبحوزتهم عدد من المسروقات.

جرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة تعددت وقائع سرقة الدراجات النارية في المركز، خاصة بعد أن حرر عددًا من الأهالي محاضر تكشف عن تعرضهم للسطو على الطريق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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