تمديد الإغلاق العام في ولاية فيكتوريا الأسترالية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 9 دقائق

مددت ولاية فيكتوريا الأسترالية الإغلاق العام ثلاثة أسابيع إضافية بعد أن فشلت القيود الصارمة في خفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز إنه لن يتم تخفيف القيود إلا عندما يتلقى 70 ٪ من السكان المؤهلين جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد-19، متوقعا الوصول إلى هذه النسبة قرابة 23 سبتمبر.

وأضاف: “ما يجب أن نفعله هو كبح أعداد الإصابات لكسب الوقت لتطعيم الناس. ما يعنيه ذلك هو أننا لا نستطيع تخفيف القيود اليوم بأي طريقة جذرية”، مشيرا إلى “أننا نمر بوقت عصيب وسيكون مليئا بالتحديات خلال الأسابيع القادمة.”

وحتى الآن، تلقى 56٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر جرعتهم الأولى من اللقاح.