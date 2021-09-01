اخبار العالم

روسيا.. تسجيل 790 وفاة و 18368 إصابة جديدة بـ "كورونا"

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تسجيل 790 وفاة و 18368 إصابة جديدة بـ "" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 790 حالة وفاة و18368إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس "17813 إصابة و 795 حالة وفاة" .

 

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ستة ملايين و 937 ألفا و 333إصابة ، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 184ألفا و 14حالة وفاة، كما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 ملايين و199 ألفا و 379شخصا .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا