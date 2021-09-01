عاجل.. التحالف يدمر رابع "مسيرة" حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيات الحوثي.



وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة بالأجواء اليمنية.

وشدد التحالف، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.