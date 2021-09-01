تحطم مروحية عسكرية أميركية قبالة ساحل سان دييجو

واشنطن ـ د.ب.أ: أعلنت البحرية الأميركية تحطم مروحية عسكرية قبالة ساحل سان دييجو، عقب إقلاعها من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، الثلاثاء.

وتحطمت المروحية في البحر، وتقوم عناصر من خفر السواحل والقوات البحرية بالبحث عن طاقم المروحية (إم إتش – 60 إس).

وأكد متحدث باسم القوات البحرية إنقاذ أحد أفراد الطاقم. ويحمل هذا الطراز من المروحيات عادة طاقما من أربعة أشخاص.

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